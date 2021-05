Inter, ecco la maglia 2021/2022: il nero c’è ma è rivoluzione – FOTO

Ormai sembra abbastanza definitiva l'indiscrezione sulla maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022. Sarà un'autentica rivoluzione

Ormai sembra abbastanza definitiva l'indiscrezione sulla maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022. Sarà un'autentica rivoluzione per la prima maglia, che avrà l'effetto della pelle di serpente su tutta la divisa.

Molto si è discusso, in questi giorni, sulla presenza o meno del nero sulla prima maglia della prossima stagione. Le foto che arrivano dai social (dal profilo @Roger__90) tolgono ogni dubbio: il nero c'è ma è mischiato nelle varie tonalità di blu per un effetto nerazzurro non classico, che bisognerà verificare dal vivo.