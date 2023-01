Sky – Inter-Empoli, Correa e De Vrij titolari: le probabili scelte di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Joaquin Correa partirà dal 1' contro l'Empoli. L'ex Lazio completerà una coppia tutta argentina con Lautaro, mentre Edin Dzeko siederà in panchina. Per il resto, De Vrij dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Acerbi e sarà al centro della difesa, tra Skriniar e Bastoni, confermati come braccetti della difesa a 3.