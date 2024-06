L'asse di mercato Inter-Empoli potrebbe regalare trattative anche in questa sessione estiva. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il club toscano è interessato a due talenti nerazzurri, che nell'ultima stagione hanno giocato in prestito in Serie B con la maglia della Sampdoria: Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. Scrive la rosea:

Il nazionale serbo ha disputato 38 partite con i blucerchiati inanellando otto reti inviolate, mentre la punta ha segnato 6 gol in 23 match. Se per il primo non va escluso che la Sampdoria provi a rinnovare il prestito, per il secondo la strada della conferma è più ostica: la clausola di riscatto obbligatorio da 7 milioni di euro (con possibilità di contro-riscatto) si sarebbe attivata in caso di promozione in Serie A, ma restando in B è ipotizzabile che Esposito cambi aria rendendo quell'investimento eccessivo per la categoria.