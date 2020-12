Inter, Eriksen dal 1′ col Cagliari. Ma non sarà Barella a lasciargli il posto. In difesa in due sperano

Dopo l’uscita dalla Champions l’Inter deve reagire e affrontare con decisione la trasferta di Cagliari. I nerazzurri devono rimanere in scia del Milan, senza perdere altri punti. Conte potrebbe cambiare qualche pedina, visto che alcuni giocatori vengo da una lunga serie di partite. Ci sarà una nuova coppia d’attacco, il tecnico nerazzurro dovrebbe lasciare a riposo Lautaro e mandare in campo dal 1′ Lukaku e Sanchez.

Come detto in conferenza stampa, Vidal non ha recuperato e oggi ha svolto ancora terapie. Così Eriksen potrebbe trovare spazio da titolare, ma a lasciargli il posto non dovrebbe essere Barella, ma Gagliardini. Sulla destra Darmian favorito su Hakimi. In difesa difficile che il tecnico cambi qualcosa, ma D’Ambrosio e Ranocchia sono pronti nel caso fossero scelti per giocare dall’inizio.

(Sky Sport)