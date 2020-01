Inter, passi in avanti per Eriksen: rilancio a 15 milioni più bonus, il Tottenham vacilla

L’Inter stringe per Christian Eriksen: nella giornata di ieri il ds Piero Ausilio è volato alla volta di Londra, dove ha incontrato nuovamente l’agente del giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono avvicinati alle richieste del Tottenham, e intorno all’operazione si respira un cauto ottimismo: “Con il danese è stata abbozzata una scaletta da 7,5 milioni netti a stagione (più i canonici bonus) sino al 2024, con opzione per la stagione successiva. Il Tottenham chiede 20 milioni di euro per il suo centrocampista, […] dal canto suo l’Inter ha pianificato una spesa da 10 milioni“.

RILANCIO – “Tuttavia ieri è emerso un sostanziale passo in avanti per la preda più ambita, Eriksen. Su questo piatto l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Ausilio hanno dato mandato agli intermediari di alzare l’offerta a 15 milioni di euro, con un’ulteriore fetta di bonus. È una mossa che appare decisiva in questo braccio di ferro a suon di milioni. Negli ambienti inglesi la nuova offerta viene giudicata «più che interessante». È inevitabile, però, che Levy faccia una contro-richiesta a metà strada: si sussurra che sia disposto a scendere a quota 17. Ma ancora non c’è stato un confronto diretto e il ruolo degli ambasciatori serve proprio a smussare gli angoli con il maggior tatto possibile“.

OTTIMISMO – “Ad ogni modo ieri Martin Schoots, l’agente di Eriksen, ha incontrato Ausilio per un proficuo punto della situazione. C’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, nonostante il Tottenham fatichi ad abbassare il prezzo. Indirettamente ieri c’è stata una mossa degli Spurs a favore dell’Inter, visto che hanno ufficializzato l’ingaggio del centrocampista portoghese Gedson Fernandes: Mourinho l’ha strappato al West Ham con un prestito di 18 mesi dal Benfica“.