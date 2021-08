Sky – Inter, Eriksen è tornato a Milano. Nuovi test medici, poi il futuro

Il giocatore danese è tornato proprio ora a Milano, dove nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi controlli medici

Christian Eriksen is back. Il danese è tornato a Milano, dove nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli medici per avere ulteriore chiarezza sul malore che lo ha colpito agli Europei con la sua Danimarca. E soprattutto per capire se potrà o meno togliere il defibrillatore sottocutaneo e decidere di conseguenza il suo futuro calcistico. Come riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport molto vicino alle vicende di casa Inter, Eriksen è tornato a Milano proprio in questi minuti. Questo il suo tweet: