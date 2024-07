Domani ci sarà il sorteggio della nuova Serie A: come appurato da FCInter1908.it, l'Inter scenderà in campo per prima

Come appurato da FCInter1908.it, una cosa è certa ancor prima di effettuare il sorteggio: l'Inter, da campione in carica avendo vinto il campionato 2023-2024, giocherà per prima, come già capitato nei due anni precedenti a Napoli e Milan. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 17 agosto alle ore 18.30. L'avversario, ovviamente, sarà annunciato nella giornata di domani.