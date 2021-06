Inter, 2 esterni e un colpo in prospettiva per completare la squadra. Un nome al primo posto

Le idee della dirigenza nerazzurra per completare la squadra in vista della prossima stagione

Dopo l'arrivo a zero di Hakan Calhanoglu , l'Inter lavora sulle uscite. Come sottolinea il Corriere dello Sport , in questo momento la priorità è chiudere (entro mercoledì) l'operazione Hakimi, ma poi c'è anche una squadra da completare.

"Non solo con l'acquisto di due esterni (a destra i nomi ricorrenti sono quelli di Zappacosta, Dumfries e Bellerin; a sinistra Marcos Alonso è in vantaggio su Emerson Palmieri e Kostic), ma pure con un colpo, in prospettiva, in attacco. Sia che Lautaro Martinez resti sia che faccia le valigie. Il prospetto da tempo individuato è quello di Giacomo Raspadori, il talento del Sassuolo che adesso è agli Europei agli ordini di Mancini".