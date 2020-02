CorSera – Inter, 25 mln di motivi per fare buona figura in EL. Eriksen è come lo specchio

Son quello che ti tiene su lo specchio, ma quello che ci vedi è sempre solo quello che decidi. Questa canzone la canta un noto tifoso nerazzurro. Il Corriere della Sera parla di Eriksen come specchio del momento nerazzurro, in pratica. Questo si legge in un articolo del quotidiano: “Il danese è la sintesi perfetta del momento Inter e del suo mondo: grandi possibilità, espresse però solo in parte. Può essere proprio il centrocampista sbarcato a gennaio a far fare l’ultimo e più difficile salto, quello mentale“.

Ma in Europa League si può e si deve fare bene nonostante gli infortunati e i giocatori che Conte ha deciso di non portare in Bulgaria. “Il match con il Ludogorets è il primo rilancio minimo dopo aver perduto il piatto grosso, ma snobbare l’Europa League non è consentito. Arrivare in fondo vale circa 25 milioni, ma è soprattutto una questione d’orgoglio”, si legge ancora sullo stesso quotidiano. I nerazzurri vengono da due sconfitte come era successo nel girone di andata con Barça e Juventus, ma poi era riuscita a risollevarsi. E deve farlo anche stavolta. Anche perché al momento niente è perduto.

