CorSera – Inter, due ex Juventus in estate? Dybala nome concreto. E Pjanic…

L'argentino e il bosniaco sono nomi in orbita nerazzurra e vederli entrambi a Milano non sembra impossibile

Tra campo e mercato, sono queste settimane di fuoco per l'Inter. Priorità al rettangolo verde, perché ci sono due trofei ancora da poter conquistare e aggiungere alla Supercoppa alzata a gennaio. La dirigenza nerazzurra però ha anche l'obbligo di iniziare a pensare al futuro e, in quest'ottica, vanno tenuti in considerazioni due nomi per la prossima stagione.

Lo sottolinea anche il Corriere della Sera a poche ore dal match di Bologna: "Al Dall’Ara non dovrebbe esserci il presidente Steven Zhang, ma da Bologna può nascere un futuro diverso per l’Inter, attiva sul mercato anche se concentrata sul finale di stagione. Dybala resta una possibilità concreta. Ipotesi da non scartare è un altro ex bianconero, Miralem Pjanic. Il 32enne bosniaco, potrebbe essere un rimpiazzo di qualità, a costo zero, per Brozovic. Prima c’è da pensare al «Tripletino».