Inter, faccia a faccia Inzaghi-giocatori: il tecnico ha battuto con insistenza su un concetto

Fare in modo che la sconfitta col Sassuolo sia soltanto un incidente di percorso. Questo l'intento con cui l'Inter ha lavorato negli ultimi due giorni ed è partita alla volta di Salerno. Oggi la partita con i granata, dopo l'inevitabile momento di focus sulla sconfitta di mercoledì. "Per questo ieri l’Inter, prima di partire per Salerno, ha deciso di affrontare nelle segrete stanze di Appiano le conseguenze della sconfitta contro il Sassuolo: un faccia a faccia allenatore-squadra per correggere immediatamente la rotta e ripartire da zero", racconta la Gazzetta dello Sport.

E i presupposti per riprendere il filo del discorso ci sono tutti. Le defezioni non aiutano, certo, ma l'Inter sa bene di avere le carte in regola per fronteggiare le avversità del momento. Si legge ancora: "Nonostante si sia aggiunto l’infortunio di Frattesi a complicare l’insieme e nonostante la coperta davanti sia diventata cortina dopo il k.o. di Arnautovic, la squadra non ha smarrito tutto il buono seminato in questa alba di stagione, almeno fino al successo poderoso col Milan. Su questo concetto Inzaghi ha battuto con insistenza, anche se l’autostima della truppa è sempre stata alta nel post-Sassuolo. L’Inter tutta è convinta di essere forte per davvero, semmai deve dimostrarlo con continuità e senza altri tentennamenti".