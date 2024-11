Il 9 ottobre ho scritto che il Patrimonio Netto di FC Internazionale S.p.A. con i dati forniti a quel momento era andato in pari e che tutte le perdite Covid erano state coperte con 2 anni di anticipo. Ho sbagliato? Certo che si. Perché? Perché ho preso per buoni i dati comunicati per il consolidato di gruppo anche per il bilancio di esercizio di FC Internazionale SpA, ovvero della capogruppo, che invece ha ufficialmente chiuso con un passivo superiore di 20 milioni rispetto a quello comunicato per il consolidato (55,8 milioni contro 35,7). L’anno scorso la variazione era stata di circa 3 milioni a vantaggio della capogruppo, quest’anno di 20 a svantaggio della capogruppo. Errore grave da matita rossa e che il mio vecchio e poco buono professore di Economia Aziendale non mi avrebbe perdonato facilmente, e nemmeno il buon vecchio Trap. Hai detto gatto senza averlo nel sacco, Strunz!!! Tocca rifare i conti.