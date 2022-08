Inter, oggi faccia a faccia tra Inzaghi e squadra: ecco gli argomenti sul tavolo

E' arrivato il momento del confronto tra tecnico e calciatori: avverrà nel corso della consueta seduta video post partita

Daniele Vitiello

La delusione per la sconfitta è ancora palpabile, ma a due giorni di distanza si proverà ad analizzarla in maniera più lucida possibile. Dallo spogliatoio dell'Inter dovranno uscire risposte chiare, per evitare di incappare nuovamente negli stessi errori.

Per questo il confronto che ci sarà oggi ad Appiano Gentile ha un'importanza particolare. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Faccia a faccia, come si fa quando c’è bisogno di dare risposte immediate. Il giorno dopo il kappao con la Lazio, la sconfitta bruciava ancora ma Simone Inzaghi ha mantenuto fede al suo tradizionale programmare. Ieri il tecnico ha rivisto la partita con il suo staff e soltanto oggi ne parlerà alla squadra. Ad Appiano andrà in scena una seduta video molto particolare, quasi una terapia di gruppo. Gli errori sono stati diversi, non soltanto tecnici e tattici, ma anche di atteggiamento. E allora ci sarà oggi l’atteso confronto squadra-tecnico, con Inzaghi che farà rivedere tutto quello che da ora in poi dovrà essere evitato".

Necessario capire cosa non ha funzionato e perché non è arrivata una scossa importante a gara in corso. Prosegue il focus: "La società si aspetta una reazione da tutti, compreso l’allenatore. Il tempo stringe, da questa settimana si comincerà a giocare praticamente ogni tre giorni e sono tante le cose che oggi l’Inter deve ancora sistemare per tornare sui livelli delle ultime stagioni. La Cremonese potrebbe essere l’avversario giusto per ritrovare delle certezze in vista del doppio impegno complicatissimo di inizio settembre.

Sabato c’è il derby contro il Milan e mercoledì a San Siro arriverà il Bayern, per la prima delicatissima notte di Champions, dove l’approccio e la voglia di lottare e soffrire devono essere molto diverse da quelle viste fin qui. Perché non è finito sotto esame solo il match di venerdì sera, ma è tutto il cammino dell’estate a generare qualche preoccupazione nell’ambiente. L’Inter ha sempre preso gol nelle amichevoli pre campionato, ha sofferto tantissimo all’esordio in casa del Lecce, dove la vittoria è arrivata all’ultimo secondo del recupero".