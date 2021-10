E’ fatta: Inter-Onana, c’è l’accordo. André sarà il portiere dell’Inter dal 2022-23: i dettagli

Sarà André Onana il portiere titolare dell'Inter a partire dalla stagione 2022-23. Lo scrive la Gazzetta dello Sport quest'oggi

Sarà André Onana il portiere titolare dell'Inter a partire dalla stagione 2022-23. Come scrive la Gazzetta dello Sport quest'oggi, infatti, i nerazzurri hanno trovato un accordo con il portiere camerunense di 25 anni, in scadenza di contratto con l'Ajax. Onana arriverà a Milano a parametro la prossima estate:

"L’Inter, infatti, ha già trovato il numero uno del futuro: sarà André Onana, 25enne portiere dell’Ajax e della nazionale del Camerun. Onana, come Handanovic (che potrebbe restare da vice), ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sarà libero di firmare per una nuova squadra dal prossimo 1 febbraio: salvo sorprese, la nuova destinazione sarà Milano, sponda nerazzurra. L’accordo con l’Inter è già stato trovato e sarà reso ufficiale dopo il mercato di riparazione".