Inter, febbraio di fuoco: ecco quando finirà la due diligence di Bc Partners, gli scenari

Mercato fermo, niente acquisti e una due diligence in corso sui conti. Le difficoltà legate al Covid, in Italia ma anche in Cina, hanno colpito pesantemente Suning, con impatto così anche sul club nerazzurro. Il calo del fatturato legato al Covid e la difficoltà a livello di liquidità, infatti, ha portato la società alla decisione di non investire nel mercato di gennaio, limitandosi all’obiettivo di ridurre i costi.

Per questo finora zero rinforzi per Conte e difficilmente le cose cambieranno negli ultimi giorni di mercato.

Anche perchè nel frattempo Suning, alla luce proprio delle difficoltà, sta valutando anche la cessione del club. Continua infatti la due diligence del fondo Bc Partners sui conti dell’Inter, con la conclusione prevista intorno a metà febbraio.

Poi bisognerà vedere se arriverà l’offerta e se, nel caso, il gruppo cinese aprirà definitivamente all’addio. Metà febbraio si rivelerà così un momento importante per l’Inter, considerando che il 16 febbraio il club dovrà anche versare gli stipendi ai giocatori per i mesi di luglio e agosto, già rinviati lo scorso novembre.

La società, nelle scorse settimane, aveva comunque garantito che “continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club”, le parole del cda dopo il vertice dello scorso 14 gennaio. Una situazione che in pochi avrebbero potuto prevedere per l’Inter, considerando anche la crescita del club sotto la gestione Suning.

Ma la pandemia Covid, che ha portato il club a chiudere il bilancio 2020 con un rosso di 102,4 milioni, ha creato danni importanti per i nerazzurri, alla luce anche della chiusura degli stadi, visto che il botteghino era una delle principali fonti di ricavo per la società.

