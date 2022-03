Inter, ottimismo per Brozovic. Con la Fiorentina Gosens dal 1′? Pericolo giallo per…

Le possibili scelte dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina

Alessandro De Felice

Archiviato il pareggio di Torino, conquistato in extremis grazie a una rete in pieno recupero di Alexis Sanchez, l'Inter di Simone Inzaghi è già proiettata alla prossima sfida di campionato, in programma sabato alle 18 a San Siro contro la Fiorentina.

L'allenatore nerazzurro sta già studiando l'undici da schierare contro la formazione di Vincenzo Italiano, reduce dal successo per 1-0 al 'Franchi' nel lunch match contro il Bologna.

Contro i viola sarà ancora assente De Vrij, che non partirà per il ritiro della nazionale olandese e punta al rientro contro la Juventus, alla ripresa. La buona notizia può arrivare da Brozovic. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo per un suo recupero proprio in vista della gara contro la Fiorentina.

Per il quotidiano, Inzaghi può cambiare in difesa: fuori Ranocchia e dentro D'Ambrosio, con Skriniar al centro al posto di De Vrij e Bastoni come braccetto di sinistra.

A destra Dumfries può tornare dall'inizio, mentre dall'altra parte Gosens insidia Perisic: il tedesco può debuttare dal primo minuto. Non è escluso, però, che l'ex Wolfsburg possa essere dirottato sulla destra.

In avanti possibile conferma per Dzeko e Lautaro, che però deve fare i conti con la diffida: proprio come Vidal, con un'ammonizione salterebbe il big match del 3 aprile contro la Juventus.