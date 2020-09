Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: solo un nuovo acquisto dal primo minuto

Torna finalmente in campo l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri saranno di scena questa sera al Meazza contro la Fiorentina nel secondo turno di Serie A, in attesa di recuperare la gara col Benevento, in programma martedì prossimo. Il tecnico leccese si affida subito al nuovo arrivato Kolarov, mentre partono dalla panchina Achraf Hakimi e Arturo Vidal. In difesa spazio anche a Bastoni e D’Ambrosio, considerando la squalifica di De Vrij, mentre a sinistra subito titolare Perisic. Chance dal primo minuto per Christian Eriksen, alle spalle di Lautaro e Lukaku.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 29 Dalbert, 31 Pirola, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 7 Ribery, 11 Kouame.

A disposizione: 1 Terracciano, 6 Borja Valero, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 18 Saponara, 20 Pezzella, 21 Lirola, 23 Venuti, 28 Montiel, 32 Dalle Mura, 63 Cutrone, 98 Igor.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Fiorito, Liberti.

Quarto Uomo: Maresca.

VAR e Assistente VAR: Giacomelli, Preti.