Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Calhanoglu in regia. Vidal dal 1′

Le scelte di Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano per il secondo anticipo di questo sabato di Serie A

Il mezzo passo falso di Torino deve essere motivo di grande stimolo per l'Inter. Simone Inzaghi vuole che la squadra scenda in campo oggi al Meazza con gli occhi della tigre, perché nel match con la Fiorentina in palio ci sono tre punti fondamentali. Il tecnico è costretto a fare ancora a meno di De Vrij e soprattutto Marcelo Brozovic, senza il quale la squadra fatica a produrre gioco. In mezzo al campo oggi ci sarà Hakan Calhanoglu, con Barella e Vidal ai suoi lati. Per il cileno arriva l'occasione di cancellare le leggerezze social che hanno portato alla multa nei suoi confronti negli ultimi giorni. In difesa, si rivede D'Ambrosio, con Skriniar spostato al centro. In avanti, confermato il tandem composto da Lautaro e Dzeko.