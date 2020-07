LIVE, INTER-FIORENTINA 0-0: assolo nerazzurro, palo interno di Lukaku

MILANO – Torna Eriksen. Antonio Conte punta sul calciatore danese, in crescita contro la Roma, per scardinare la retroguardia viola e innescare Lukaku e Sanchez. Panchina per Lautaro che lascia il posto al centravanti belga che farà coppia con il Nino Meravilla in attacco. A centrocampo tira il fiato Brozovic, dentro Barella con Gagliardini a formare la diga con D’Ambrosio che torna in difesa insieme a De Vrij e Godin. Sulle corsie esterne Candreva e Young.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery.

A disposizione: 33 Brancolini, 3 Igor, 9 Kouamé, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 21 Lirola, 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 78 Pulgar, 93 Terzic.

Allenatore: Beppe Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Fiorito, Villa.

Quarto Uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Banti, Schenone.

SQUALIFICATI

Inter: –

Fiorentina: –

DIFFIDATI

Inter: Barella, de Vrij, Gagliardini, Valero, Vecino.

Fiorentina: Castrovilli, Igor, Lirola, Pulgar, Venuti, Vlahovic.