GdS – Inter e Fiorentina, idea scambio: “Milenkovic + conguaglio per Pinamonti”

Una nuova idea sull’asse Milano-Firenze. L’oggetto dei desideri dell’Inter in casa Fiorentina è sempre Nikola Milenkovic, individuato come possibile rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi in caso di uscita di un big. Il nome che invece può fare il percorso inverso è quello di Andrea Pinamonti, che tornerà in nerazzurro dopo la stagione positiva in prestito all’Empoli. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport in chiave Fiorentina.