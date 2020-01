Inter, corri ai ripari: Barcellona, United e City pronti a fare follie per Lautaro

La definitiva esplosione di Lautaro Martinez ha fatto drizzare le antenne a diversi top club europei: l’attaccante dell’Inter, già 15 gol in stagione tra campionato e Champions League, sta dimostrando di essere uno dei migliori talenti del palcoscenico internazionale, e la sua particolare situazione contrattuale – clausola rescissoria da 111 milioni di euro valevole per le prime due settimane di luglio – potrebbe far gola in estate. La dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per il rinnovo del contratto, ma nel frattempo il Barcellona e i due club di Manchester si preparano per l’assalto.

DERBY DI MANCHESTER – Secondo quanto riporta il Sun, per Lautaro Martinez potrebbe presto scatenarsi un derby di mercato tra i due club di Manchester: sia il City che lo United lo hanno messo nel mirino, chi per ringiovanire il proprio reparto avanzato (Guardiola deve fare i conti con un Aguero che v verso i 32 anni), chi per rinforzarlo (Solskjaer vuole un top da affiancare ai giovani Rashford, Martial e Greenwood).

BARCELLONA – Il Mundo Deportivo, da par suo, rilancia il mai sopito interesse del Barcellona, che ha messo Lautaro Martinez in cima alla lista dei possibili sostituti di Luis Suarez, che venerdì spegnerà 33 candeline. Quela catalana rappresenta probabilmente l’insidia principale per l’Inter, considerando anche la presenza di Leo Messi: il Toro potrebbe essere tentato dall’idea di giocare insieme al fuoriclasse argentino non solo in Nazionale, ma anche con la squadra di club.