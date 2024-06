Inter, Frattesi vuole giocare di più: colloquio agente-Ausilio, la situazione

Come riferisce il Corriere dello Sport, Frattesi vorrebbe giocare di più e che, di conseguenza, vorrebbe evitare di vivere un’altra stagione come quella passata.

Con l’arrivo di Zielinski, anche Mkhitaryan ora ha una diretta alternativa, come non erano invece Klaassen e Sensi:

“Significa che Frattesi, in prospettiva, sarà solo e soltanto l’alter ego di Barella. E, alla luce delle abitudini di Inzaghi, che ritiene il giocatore sardo una pedina imprescindibile o quasi per il suo impianto di gioco, lo spazio per giocare rischia di essere ancora ridotto”.

Al momento non c’è la possibilità di una partenza, anche perché Riso non ha in mano offerte, ma se la situazione dovesse rimanere tale allora quell’allarme scattato ora potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio.