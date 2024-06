"La strada che eventualmente l’Inter vorrà provare a battere è questa, in ogni caso. I nerazzurri hanno valutato anche altre piste: Holm su tutti, poi anche Wan-Bissaka e il 2002 del Salisburgo, Dedic. Ndoye però si fa preferire per caratteristiche e per duttilità. Non è ovviamente questo il tempo dell’affondo. L’Inter ha bisogno di capire cosa accadrà con Dumfries, la cui valutazione sul mercato - complice anche un contratto in scadenza - non è troppo differente da quella di Ndoye. Il rebus sta per essere sciolto", aggiunge il quotidiano.