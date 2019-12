Verso Inter-Genoa: ancora dubbi per Conte, rischia Biraghi. Esposito e Agoume…

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte. La formazione nerazzurra si prepara all’ultima gara dell’anno solare 2019, in programma domani a San Siro contro il Genoa del grande ex Thiago Motta, centrocampista dell’Inter del Triplete e oggi allenatore del ‘Grifone’.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Conte non ha ancora deciso l’undici da schierare domani dall’inizio per affrontare la formazione ligure. Il tecnico dell’Inter, che deve affrontare l’emergenza con gli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez che si sono aggiunti alla lunga lista di infortunati, scioglierà solamente domani mattina gli ultimi dubbi sulla squadra da mandare in campo.

L’unica certezza è la difesa, con il trio formato da Godin-De Vrij e Skriniar davanti a capitan Samir Handanovic.

A centrocampo l’unica vera alternativa a Brozovic è Agoume, che potrebbe affiancare l’acciaccato Borja Valero e Vecino. Nelle ultime ore stanno diminuendo le possibilità di vedere Skriniar sulla linea dei centrocampisti, con l’ex Sochaux sempre più verso una maglia da titolare. Giocherà Danilo D’Ambrosio sulla destra, mentre dall’altra parte è aperto il ballottaggio tra Biraghi e Lazaro con il primo favorito sull’austriaco. Non è escluso che Conte possa decidere di portare in panchina uno tra Gagliardini e Sensi, con quest’ultimo che potrebbe rientrare in campo a distanza di un mese e mezzo dall’ultima apparizione, in Champions League a Dortmund contro il Borussia. Possibile l’impiego di Candreva, che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni ma non è al 100%.

In avanti Sebastiano Esposito è in netto vantaggio su Matteo Politano per prendere il posto di Lautaro Martinez e affiancare Romelu Lukaku, a caccia della rete numero undici dopo essere rimasto a secco in campionato nelle ultime tre sfide contro Spal, Roma e Fiorentina.