Mercato, ghiotto assist del Chelsea per l’Inter: Conte potrebbe coronare uno dei suoi sogni

Il Chelsea pensa a rifarsi il look e lo fa partendo dalle fasce. I ‘Blues’ pensano già alla nuova stagione e a regalare a Frank Lampard gli obiettivi richiesti sul mercato. Prima, però, il club di Roman Abramovich dovrà pensare a vendere. A questo proposito, secondo quanto scrive il Daily Express, il club londinese avrebbe messo sul mercato due nomi ben noti in Italia, più volte sul punto di tornare in Serie A: si tratta di Emerson Palmieri, ex terzino della Roma, e di Marcos Alonso, ex laterale mancino della Fiorentina.

Entrambi i giocatori sono particolarmente graditi ad Antonio Conte, che già li ha cercati nella finestra di gennaio. Nel mercato invernale, però, l’Inter fu frenata dalle pretese esorbitanti del Chelsea, che arrivò a chiedere quasi 40 milioni di euro. Ora la situazione potrebbe cambiare.

I due terzini, secondo il tabloid, verrebbero rimpiazzati con Ben Chilwell del Leicester (nazionale inglese) e il nazionale argentino Nicolas Tagliafico, protagonista nell’Ajax dei miracoli che ha sfiorato la finale di Champions.