Inter, è il giorno di Socios.com: oggi l’annuncio, esordio in USA. In arrivo 30 mln

L'Inter annuncerà oggi l'accordo con Socios.com, che prende il posto di Pirelli dopo 26 anni sulla maglia nerazzurra

È il giorno dell'annuncio del nuovo sponsor. L'Inter oggi comunicherà l'accordo con Socios.com , società che opera nel settore delle criptovalute e nuovo main partner dei nerazzurri. Dopo 26 anni non ci sarà più Pirelli sulla maglia nerazzurra, ma sarà sostituita proprio dalla piattaforma di proprietà della Mediarex Group, con sede principale a Malta e altre in tutto il mondo.

Come spiega il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi sono stati realizzati shooting fotografici alla Pinetina con oggetto le maglie dell'Inter col nuovo marchio. Il debutto avverrà domenica nella Florida Cup, se l'Inter partirà per gli Stati Uniti.

L'Inter è solo l'ultimo dei numerosi club ad aver raggiunto l'accordo con Socios.com. Tra questi c'è l' Arsenal , col marchio che finirà sui led dello stadio Emirates, mentre il Valencia avrà il logo sulla maglia da gara, proprio come l'Inter. Il club nerazzurro garantirà una visibilità ancor maggiore rispetto al club spagnolo.

L'accordo tra Inter e Socios.com è pluriennale e da oltre 20 milioni di euro, bonus compresi . Il logo della società di criptovalute andrà sulla maglia per almeno una stagione, mentre poi potrà restare o essere sostituito. I bonus dipenderanno dai risultati della squadra e dai 'fan token' venduti . "Socios.com infatti coinvolgerà i tifosi smerciando monete virtuali (gettoni, se preferite) che permettono di partecipare alla vita della società in maniera diretta, attraverso sondaggi, votazioni e altre attività. Naturalmente si tratterà di decisioni “minori” e il numero dei “fan token” sarà limitato, anche se poi essi potranno essere scambiati e conseguentemente variare di prezzo" aggiunge il CorSport.

Oltre a Socio.com, l'Inter ha raggiunto l'accordo anche con Lenovo per lo sponsor sul retro della maglia per 5 milioni più bonus, mentre non ha ancora individuato il partner da posizionare sulla manica. Il club nerazzurro raggiungerà quota totale di oltre 30 milioni di euro all'anno.