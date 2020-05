Godin-Inter: divorzio scritto? Alt! Conte ha una passione ma non è ancora tutto scritto

Forse qualcuno pensa ad un addio scontato dato che non è stato feeling immediato. Diego Godin però andrà via dall’Inter? Non è detto. La Gazzetta dello Sport spiega che si tratta anche di una questione economica: “Quanto ha detto nell’ultima diretta social pesa. Ha chiuso ad un ritorno a Madrid e ha aperto ad una permanenza all’Inter”, scrive il quotidiano sportivo. Se non è scattata la scintilla con Conte non è certo per problemi caratteriali. Ma una questione di difesa a tre. E in più c’è stata l’esplosione di Bastoni, forse inattesa e di lui “l’allenatore nerazzurro si è innamorato”.

L’uruguaiano quindi non risulta tra gli intoccabili, ma il suo contratto e l’ingaggio di cinque mln + bonus all’anno non è proprio alla portata di tutti i club. L’Atletico poteva essere uno di questi, ma lui ha escluso un possibile ritorno al club spagnolo. “Occhio a ragionare su una cessione sicura, e dunque sugli arrivi di uno tra Vertonghen e Kumbulla. Se lo sceriffo resta, il reparto è a posto. E magari prima o dopo la scintilla scatta”, conclude la rosea.

(Fonte: gazzetta.it)