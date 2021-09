Inter, Gosens primo nome della lista: “Lo voleva già Conte, ecco il prezzo”

Calciomercato.com torna sull'interesse della società nerazzurra per l'esterno tedesco, ieri in gol con l'Atalanta

Tante offerte, ma Robin Gosens per ora non si muove. A oggi l’Atalanta ha rifiutato tutte le proposte arrivate per l’esterno mancino , ma non sono esclusi nuovi interessi, come sottolineato da Calciomercato.com: “ Leicester, Juventus, Barcellona, Manchester City e Inter hanno sondato , nei mesi scorsi, il terreno per l’ex Heracles e non sono esclusi nuovi ritorni di fiamma”, si legge.

Poi si entra nel dettaglio, in particolare sull’interesse dei nerazzurri per Gosens: “In principio era stato Conte a fare il nome di Gosens a Marotta e Ausilio, calcisticamente innamorato di questo laterale che sa fare entrambe le fasi con qualità e forza. Robin è ancora il primo nome sulla lista del club nerazzurro, il profilo considerato perfetto per raccogliere l’eredità di Perisic. Il nazionale croato ha il contratto in scadenza a luglio e il suo futuro è ancora tutto da decidere. Ma per l’Inter la missione si presenta piuttosto complicata perché l’Atalanta ha già attivato la clausola per il rinnovo del contratto di Gosens fino al 2024. Ma non solo: le parti stanno dialogando anche per adeguare l’ingaggio del classe 1994. Un messaggio forte e chiaro alla concorrenza: Robin è il presente e il futuro dell’Atalanta, solo un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe far cambiare idea alla famiglia Percassi”.