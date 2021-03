L’Inter ha ricevuto da Conte l’insegnamento più importante. Qualcuno merita un grosso grazie

Vittoria fondamentale per l'Inter che soffre con l'Atalanta, ma conquista tre punti importante grazie alla solidità difensiva

Questa Inter ha imparato il significato della parola sacrificio. Ed è l'insegnamento più importante impartito dall'allenatore. Grande rispetto verso l'Atalanta, squadra che può fare male a qualunque avversario, ma Conte ha messo in campo un'Inter pratica, solida, un grande gruppo. E lo si vede da tante piccole cose: Lautaro che, dopo aver corso come un matto, si piazza sulla linea dei centrocampisti a fare densità e a disturbare l'avanzata dell'Atalanta; Eriksen che entra in campo e lo si nota più per i palloni sporcati che per le palle servite; i giocatori in panchina, anche quelli che stanno vedendo il campo con il binocolo, aspettano il fischio finale per esultare assieme ai compagni e poi quel pallone scagliato in tribuna da Eriksen, giocatore abituato a giocare palla e non a buttarla. Ma anche questo è il segnale che tutti condividono il credo del tecnico, che tutti remano nella stessa direzione. E diciamo che anche oggi il danese è stato un bel talismano: ingresso al 52', corner battuto da lui e gol al 54'.