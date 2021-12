Inter, gruppo compatto e sereno: il ruolo di Farris. Una cosa ha cambiato gli scenari

L'Inter di Simone Inzaghi viaggia a ritmi alti macinando record su record. Il ruolo fondamentale del tecnico e del suo vice

"Finito? No, l'Inter è pure la squadra della A che conclude di più in porta, indicatore di un calcio fluido che Simone ha costruito alzando il baricentro rispetto alla scorsa stagione. In teoria la squadra avrebbe perso qualità non avendo più Lukaku, Hakimi ed Eriksen ed invece fa più spettacolo perché palleggia, difende avanzando e cerca sempre di mettere in difficoltà l'avversario".