Il portiere, un eventuale sostituto di Dumfries in caso di partenza dell'olandese e l'attaccante. Sono queste le priorità dell'Inter in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda il reparto avanzato, tutto è legato alla partenza di Arnautovic, che fin qui ha chiuso le porte a un possibile addio rilasciando diverse dichiarazioni dal ritiro della nazionale austriaca.

Si è parlato di Fiorentina, Arabia Saudita e di Turchia per l’austriaco, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non c’è un avanzamento tale oggi da immaginare una cessione. "In quel reparto però l’Inter vorrebbe altro. Vorrebbe regalare a Inzaghi un giocatore con caratteristiche diverse, non presenti in rosa. Il nome è sempre quello di Gudmundsson. L’islandese ieri è stato di fatto salutato dal presidente del Genoa, Alberto Zangrillo: «Gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno». Il sogno di Gud è quello di salire un gradino in Serie A".