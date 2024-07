Il nome di Albert Gudmundsson resta in cima ai desideri dell'Inter per completare il reparto d'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. E questo perché oltre alla bravura tecnica, il giocatore potrebbe regalare al tecnico anche una possibile variante tattica: "Se andrà in porto il grande colpo di mercato che Marotta, Ausilio e Baccin hanno in mente, potrà schierare a gara in corso, ma anche dal primo minuto, un’Inter col trequartista. Un 3-4-1-2 come si è visto quando, in situazioni di parità o svantaggio, il tecnico piacentino ha gettato nella mischia Alexis Sanchez alle spalle di due punte. Un sistema di gioco che Inzaghi conosce bene perché utilizzato spesso anche alla Lazio, sia con la variante trequartista dietro due attaccanti (Luis Alberto o Correa con Immobile, Felipe Anderson o Caicedo davanti), sia con quella con due trequartisti e una punta, il 3-4-2-1 (Luis Alberto, Correa o Milinkovic-Savic dietro Immobile).