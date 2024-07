E' l'attacco il reparto in cui l'Inter vorrebbe mettere una fiche importante sul mercato per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco la situazione secondo Repubblica: "Oltre ai titolarissimi Lautaro e Thuram, è in arrivo Taremi, di cui si è detto. Per Correa, che volentieri l’Inter accompagnerebbe alla porta, ci sono dimostrazioni d’interesse in Turchia e in Argentina, ma ancora nessuna offerta concreta. E il destino di Arnautovic è da definire. Un giocatore che a Inzaghi piace molto è Gudmundsson del Genoa, ma ha problemi fuori dal campo (un procedimento in Islanda per violenza sessuale) e costa caro. La formula gradita ai nerazzurri sarebbe il prestito con diritto di riscatto".