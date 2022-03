Inter, Handanovic guardiano incerto. Sulla convivenza con Onana c’è da riflettere

Le riflessioni sul futuro del reparto sono in corso in viale della Liberazione in queste settimane

Daniele Vitiello

Samir Handanovic non è più la saracinesca di un tempo. Gli anni passano e anche per il portiere sloveno, come normale che sia, diventa sempre più complicato garantire gli standard migliori. Di questo, in relazione al suo contratto in scadenza a giugno, si riflette in viale della Liberazione, nella speranza che Onana, erede designato, sia all'altezza delle aspettative.

Si legge sul Corriere dello Sport: "C'è un malessere diffuso, che prende in pieno le difficoltà attraversate da Handanovic. Il futuro sta invece nell’aver già prenotato un portiere dal respiro internazionale come Onana. Intrecci e (auspicate) garanzie con la primavera incipiente, mentre si viaggia nel pieno della volata-scudetto. Procede a passo cadenzato, l’Inter costretta a fare i conti con un portiere che dà meno garanzie: si è toccato con mano anche tre sere fa a Torino, lo status di guardiano incerto che appartiene a Samir Handanovic. Gli imbarazzi del derby, certezze a singhiozzo e un rinnovo contrattuale rimandato di alcune settimane. Almeno fino al rientro dalla sosta di marzo, la situazione rimarrà questa: un portiere in scadenza e un altro che sta arrivando dall'Ajax a parametro zero. Immaginarsi Handanovic e Onana insieme nella prossima Inter, rivali per una maglia da titolare, è un pensiero da modellare bene".