Inter, spunta il nome di Insigne! Di Marzio: “I nerazzurri ci pensano”

L'esperto di mercato di Sky Sport fa il nome di Insigne per l'Inter: può essere lui il secondo rinforzo in attacco

C’è una nuova idea di mercato per l’ Inter . Oltre a Duvan Zapata e Joaquin Correa, spunta un nome inedito per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi. A parlarne è Gianluca Di Marzio , spero di mercato di Sky Sport, che ha accostato Lorenzo Insigne ai nerazzurri in chiave mercato. “Insigne, ci pensa anche l’Inter” , ha scritto. Ulteriori dettagli sono attesi nell’edizione di delle 23 di Sky Sport.

È una nuova ipotesi che sta valutando la dirigenza nerazzurra per rinforzare l’attacco dopo Edin Dzeko, sbarcato oggi a Milano. Non mancano le difficoltà col Napoli per il rinnovo di contratto (è in scadenza al 30 giugno 22) e così l’Inter pensa a Insigne.