Sky – Inter, non solo Tonali: a centrocampo rispunta l’idea Kessie. Per Emerson Palmieri…

È Emerson Palmieri uno degli obiettivi principali dell’Inter per rinforzare la fascia sinistra. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Chelsea, però sicuramente ne stanno parlando con l’entourage. L’Inter è intenzionata a fare sul serio. Tonali è la priorità dell’Inter che vuole assicurarsi uno dei centrocampisti italiani di maggior talento. Il club ha già il sì del giocatore, deve trovare l’intesa con Cellino che ancora non c’è. Intanto sta nascendo nell’idea di Conte di provare a prendere un centrocampista di muscoli e l’Inter vorrebbe riprovare per Kessie del Milan. “Ma è difficile che il club rossonero se ne privi per darlo proprio all’Inter. In caso comunque sarebbe da capire con quale formula poter concretizzare questa operazione, se con un possibile scambio (proposto mesi fa con Gagliardini ma declinato dal Milan) o meno“, spiega Gianluca Di Marzio.

(Sky Sport)