Difesa Inter, idea Todibo stuzzica: “Vale 15mln, ma occhio alla formula. Interesse reciproco”

"Una nuova suggestione per la difesa nerazzurra. Tra i vari nomi presi in considerazione dall’Inter per completare il pacchetto arretrato ecco spuntare anche quello di Jean-Clair Todibo, ex enfant prodige del calcio francese. Al momento è solo un’idea che si fa strada tra i corridoi di viale della Liberazione, ma stuzzica per età, caratteristiche e prospettive. In nerazzurro potrebbe ricoprire il ruolo di centrale o di braccetto destro, ma per l’Inter non sarebbe un’operazione a basso costo. Forte di un contratto valido fino al 2026, il Nizza parte infatti da una richiesta di 15 milioni, cifra proibitiva a meno di cedere prima Skriniar. I nerazzurri possono provare a lavorare sulla formula, facendo magari affidamento sulle ambizioni del ragazzo. Trovare l'eventuale intesa sull'ingaggio non sarebbe di certo un problema considerato lo stipendio attuale, che si aggira intorno al milione di euro. L’interesse c’è ed è reciproco, ma resta da capire quali siano i margini di manovra con il Nizza".