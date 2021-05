Inter, Inzaghi ha già idee chiarissime: 3-5-2 e un intoccabile a centrocampo. Eriksen…

Simone Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell'Inter. La firma e l'annuncio sono previsti nella giornata di oggi

Come noto, Inzaghi, così come il suo predecessore, è un estimatore del 3-5-2, modulo che garantirà ai nerazzurri una certa continuità tecnica con quanto visto nel biennio contiano. Come riporta Gazzetta.it, il futuro allenatore interista sembra avere già le idee piuttosto chiare su come mettere in campo la sua squadra: