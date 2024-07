Anche il nome di Jaka Bijol rientrerebbe nei parametri dell'Inter per il colpo in difesa, ma per Sky Sport c'è un problema

Alessandro Cosattini Redattore 29 luglio 2024 (modifica il 30 luglio 2024 | 00:11)

Anche il nome di Jaka Bijol rientra nei parametri dell'Inter per il colpo in difesa da regalare a Simone Inzaghi. La redazione di Sky in un sito ha inserito diversi dati fino ad arrivare a un vero e proprio identikit del difensore che cercano i dirigenti nerazzurri dopo l'infortunio di Buchanan.