"Grazie, riesco a vedervi tutti ed è un motivo di felicità. Mi dispiace non essere lì. Sarei venuto più che volentieri, anche perché, come sapete, le mie origini sono siciliane. Papà, mamma e sorella sono nati a Messina, quindi il sangue siculo c'è e per me è un motivo di grande orgoglio. Vi voglio ringraziare soprattutto per l'attaccamento che tutti voi avete verso i nostri colori e questa gloriosa società. Il mio impegno è quello di potervi regalare, attraverso la squadra, delle soddisfazioni che meritate, soddisfazioni ancora maggiori rispetto a quelle della passata stagione che è stata coronata con la conquista dello Scudetto e della seconda stella, che chiaramente è un onore per la nostra storia. Il ruolo di presidente dell'Inter è motivo di grande onore, che ripaga un po' i sacrifici di tutta una carriera fatta partendo dalla gavetta, partendo dal basso. Mai avrei pensato di conquistare un traguardo del genere, sicuramente la prima cosa era dare il mio contributo per portare l'Inter a vincere e ci sono riuscito. Pur non essendo paragonabile ai Moratti, ai Fraizzoli, ai Pellegrini, sono una persona che ama il calcio e l'Inter, quindi spero di potervi regalare tante soddisfazioni come quelle godute negli anni passati con gli altri presidenti, come con Zhang. La prossima estate verrò lì con molto piacere. Poi sicuramente posso dire ai presenti che faremo di tutto per continuare a vincere, questo ci mancherebbe".