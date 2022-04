SM – L’Inter ha imparato due lezioni. Un’azione raffigura il lavoro di Inzaghi

ll focus sugli effetti della vittoria del derby di Coppa Italia sul finale di stagione della squadra nerazzurra

La vittoria dell'Inter contro il Milan ha dato ulteriore fiducia ai nerazzurri in vista del finale di stagione. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus sugli effetti della stracittadina: "Il 3-0 del quarto derby stagionale ha detto che la squadra del momento è nera e azzurra. L'Inter ha imparato dagli errori del passato, ha capito che essere i più forti non basta e che se vuoi una stagione la raddrizzi quando vuoi".

La supremazia nel derby rafforza anche la posizione di Simone Inzaghi: "E' il momento giusto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ha difeso Lautaro nel momento di difficoltà, dato fiducia a Correa e ha avuto ragione. Come nell'azione dell'1-0, ha saputo tessere la sua tela, lavorando con pazienza e costanza. Ha ricostruito una cavalcata esaltante e, come per magia, ha ritrovato l'Inter di inizio anno".