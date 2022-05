Inter, Marotta uscito presto dalla sede. Lukaku? Incontro più importante col Chelsea

Il club nerazzurro lavora su più fronti: sul ritorno del belga ma anche su Dybala. Per oggi l'incontro con il legale di Romelu

Questa mattina Marotta è uscito prestissimo dalla sede dell'Inter, a bordo di una macchina della società. È noto che in queste ore si terrà l'incontro con l'avvocato di Lukaku che ha palesato la sua volontà di tornare a Milano. Non è questo l'incontro principale tra le parti se si considera che sarà poi quello con il Chelsea a determinare tutto: dipende tutto dalla volontà del club inglese. Se la nuova proprietà aprirà al prestito allora con il giocatore sarà un semplice ritrovarsi e le cifre del contratto sarebbero quelle che erano state messe nere su bianco nella sua precedente esperienza in nerazzurro. I destini di Romelu e di Dybala sembrano intrecciarsi: non possono arrivare sia lui che l'argentino senza che qualcuno venga ceduto. E il pensiero vola a Lautaro Martinez a cui l'Inter ha rinnovato il contratto, da capire se l'esigenza di fare 60 mln di attivo incontrerà il mercato. Marotta e Ausilio in questo momento lavorano su più fronti.