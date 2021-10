Inter, infortunio per Lautaro: il piano dell’Argentina e la scelta sul ritorno in Italia

Le condizioni di Lautaro Martinez dopo l'affaticamento muscolare rimediato con l'Argentina e il piano del ct Scaloni

È scattato l'allarme in casa Inter. Direttamente dal ritiro dell'Argentina è arrivata la notizia dello stop precauzione di Lautaro Martinez per un affaticamento muscolare.

Lautaro non è sceso in campo questa notte contro il Paraguay, nella sfida valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 e terminata a reti bianche. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha, infatti, deciso di risparmiarlo per evitare guai peggiori.

"Un sovraccarico muscolare durante l’ultimo allenamento della nazionale e la scelta di fermarsi per precauzione. Non sarebbe comunque niente di preoccupante e, infatti, l’attaccante dell’Inter non rientrerà in Italia ma resterà assieme ai compagni in Sudamerica: così, compatibilmente agli allenamenti dei prossimi giorni, l’idea del c.t. Scaloni è quella di schierarlo domenica notte al Monumental contro l’Uruguay. L’ultima sfida di questo ciclo è prevista tra giovedì e venerdì (Argentina-Perù), a 36 ore o poco più dall’impegno dei nerazzurri a Roma contro la Lazio.