Inter, Inzaghi: “Aria serena, siamo in linea con i programmi. Regista? Lo farà Calhanoglu”

Le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di DAZN prima del match del Meazza

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di questo pomeriggio con la Fiorentina. Ecco le sue considerazioni: "Partirà Calhanoglu al posto di Brozovic, poi i tre di metà campo faranno rotazioni di volta in volta per farci uscire meglio dal basso. Vidal? Si è sempre allenato al meglio, è stato impiegato tanto e ha risposto bene, per cui non c'è nessun problema. L'aria è serena, ci dispiace aver rallentato ma siamo in linea con i nostri programmi. Siamo riusciti a lavorare di più in settimana, siamo stati insieme e abbiamo analizzato le cose come sempre. Senza l'impegno infrasettimanale abbiamo lavorato nel migliore dei modi".