Inter, Inzaghi attende i rientri: il programma verso la gara con la Juventus

Il tecnico nerazzurro incrocia le dita sperando di ritrovare i suoi nelle migliori condizioni possibili

Questo il programma, sottolineato nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: "La questione rientri riguarda un nutrito gruppo, ma Inzaghi potrà riabbracciare tutti al più tardi giovedì. Se martedì riprenderanno gli allenamenti per chi è rimasto in Italia, il giorno successivo toccherà anche a Skriniar, Dzeko, Dumfries, Barella, Bastoni e Calhanoglu. Ventiquattro ore dopo sarà la volta dei sudamericani, impegnati nella notte tra martedì e mercoledì per l'ultima giornata di Eliminatorias a Qatar 2022. In sostanza, prima della sfida contro la Juve, Inzaghi potrà dirigere almeno tre allenamenti a ranghi completi oltre alla rifinitura di domenica mattina. La speranza è che almeno quei nazionali impegnati esclusivamente in sfide amichevoli (in pratica tutti gli europei) possano ripresentarsi ad Appiano senza un eccessivo carico di minuti sulle gambe".