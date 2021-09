Inter, Inzaghi: “Ottima gara, Courtois migliore in campo. Ho tolto Lautaro…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa in extremis contro il Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato Inter-Real Madrid di questa sera. Ecco le sue considerazioni: "C'è grande dispiacere perché la squadra ha fatto un'ottima gara. Avevo chiesto coraggio, abbiamo fatto un'ottima gara. Se continuiamo così possiamo ottenere la qualificazione. Abbiamo creato tante occasioni, purtroppo stasera abbiamo trovato un portiere che è stato migliore in campo. Courtois è stato bravissimo, si è superato in 2-3 occasioni. Sono molto orgoglioso della prestazione, chiaramente c'è delusione per il risultato, ma dobbiamo continuare così. Giocando con coraggio, convinzione e questi concetti possiamo andare lontano".