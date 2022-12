Inter, le due speranze di Inzaghi. E poi c’è la questione Skriniar da risolvere

A differenza della prima parte di stagione, Simone Inzaghi spera di contare su due pilastri: Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. L'attaccante belga ha motivazioni importanti. Vuole ripagare la grande fiducia che in estate l'Inter ha riposto in lui. E poi Big Rom vuole cancellare una delusione 'Mondiale'. Servirà un Romelu al 100% della forma per avere anche solo un piccolo barlume di speranza per inseguire la seconda stella. Nonostante l'intuizione Calhanoglu, avere Brozovic in mezzo al campo fa tutta la differenza del mondo. Come Lukaku, il centrocampista croato nella prima parte di stagione è stato per molto tempo ai box saltando nove gare tra campionato e Champions.