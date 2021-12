Inter, Inzaghi: “Guardiamo in casa nostra. Col Cagliari sarà una partita tosta”

Le parole del tecnico nerazzurro a pochi minuti dal calcio d'inizio del match di stasera col Cagliari

Nel pre partita di Inter-Cagliari, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le considerazioni del tecnico nerazzurro: "Sanchez dal 1'? Ci sono delle valutazioni da fare, è la settimana partita in pochissimi giorni e ho la fortuna di poter alternare qualche calciatore, nonostante le indisponibilità. Sappiamo di dover fare una partita tosta, il Cagliari è in salute e meriterebbe più punti di quelli che ha".

E' il momento di ingranare per andar via?

"E' un momento importante della stagione al termine del girone d'andata. Manca tantissimo, ma siamo in un buon momento e dobbiamo guardare in casa nostra. Proviamo a migliorare e a fare una partita stasera con temperamento, non sarà semplice".