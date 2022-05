Inter, Inzaghi: “Ragazzi straordinari, da domani pensiamo al campionato. Dopo i 90’…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la finale di Coppa Italia di questa sera all'Olimpico

"E' importantissimo, ma fare qualche nome stasera sarebbe riduttivo. I due trofei li ha vinti un gruppo di giocatori che devono andar fuori a petto in fuori per aver fatto qualcosa di incredibile. Mancano ancora dieci giorni, non molliamo dall'8 luglio e vogliamo serate come queste. Probabilmente il doppio confronto col Liverpool ci ha tolto qualche punto, ma preferisco aver perso qualche punto rispetto ad essere eliminato dalla Champions a dicembre".

"Per vincere due trofei in una stagione non riesci se non hai un gruppo. Se non hai la base, se non hai quelli che entrano e la ribaltano, non vinci. Chi ha giocato è stato bravissimo. Purtroppo alcuni non sono potuti entrare come Ranocchia, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Vecino e Kolarov. Non è ancora finita, mancano ancora dieci giorni".