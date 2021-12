Inter, Inzaghi in conferenza: “Ottimo calcio ma percorso ancora lungo. Milan-Napoli…”

Le considerazioni in conferenza stampa dopo la gara dell'Arechi

Al triplice fischio di Salernitana-Inter, Simone Inzaghi ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Arechi: "Questo gruppo ha dato a me al mio staff piena disponibilità dall'inizio. Stiamo giocando un ottimo calcio, stiamo ottenendo risultati molto soddisfacenti, abbiamo centrato l'obiettivo degli ottavi di Champions League che non era scontato. Dobbiamo continuare così, pur sapendo che il percorso è ancora lungo e le insidie saranno tante.

In sei partite cosa è cambiato? La squadra non si è abbattuta. Secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio fin dall’inizio, poi chiaramente complice la Champions abbiamo perso qualche punto, pareggiando qualche gara di troppo ma continuando a lavorare nel modo giusto. Sapevamo che le squadre davanti tenevano un ritmo che mai nessuno aveva tenuto, non ci siamo persi d’animo. Salernitana? Mi aspettavo meno gente allo stadio, l'ho trovato sempre caldo. La situazione di classifica è brutta ma dietro è corta, tutto sommato può riprendersi. Milan-Napoli? Me la gusterò. La guardo perché mi piace tantissimo il calcio, guardo solo i risultati in casa mia".